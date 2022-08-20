Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan burada kuru üzüm fiyatını resmen açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından üzüm sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatını açıklıyorum.
Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. Geçen yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik.