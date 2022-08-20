SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Kuru üzüm fiyatı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, kuru üzüm alım fiyatını da resmen açıkladı. Başkan Erdoğan, "Geçen yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan burada kuru üzüm fiyatını resmen açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından üzüm sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatını açıklıyorum.

Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. Geçen yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik.