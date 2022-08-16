KPSS ÖNLİSANS SON BAŞVURU TARİHİ 2022 | KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

KPSS Ön lisans son başvuru tarihlerinin değiştirilmesinin ardından adaylar ‘KPSS Ön lisans son başvuru tarihi ne zaman?’ sorusunun cevabını arıyor. Sınava girecek milyonlarca aday sınavın ne zaman olacağını ve son başvuru tarihini araştırıyor. İşte KPSS Ön lisans 2022 tüm detayları…

KPSS Ön lisans sınavı için hazırlanan adaylar, başvuru sürelerinin uzatıldığının açıklanmasının ardından son başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin takviminde yer alan tarihin uzatılmasıyla birlikte başvuru tarihini kaçıran adaylar için de yeni bir umut ışığı doğdu.

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; 3 Ağustos 2022'de başlayan KPSS Ön lisans başvurularının, 15 Ağustos tarihinde son bulacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan yeni resmi açıklama ile birlikte sınava başvuru süresinin bir gün uzatıldığı bildirildi. Böylece 2022 KPSS Ö nlisans başvuru tarihi 16 Ağustos 2022 saat 23.59 olarak güncellendi.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihinde son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin belli olmasının ardından, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.