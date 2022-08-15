İŞKUR üzerinden kabul edilmeye başlanan Sağlık Bakanlığı bin 356 engelli işçi alımının şartları araştırılmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen milyonlarca aday, 'Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı için KPSS puanı gerekiyor mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru tarihleri ve şartları nedir?' sorularının cevabını sorguluyor. İşte İŞKUR başvuru ekranı ve Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı "temizlik görevlisi" istihdamı için başvuru tarihleri 15 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- İŞKUR internet sitesine giriniz ve arama butonuna Sağlık Bakanlığı yazınız.
- Daha sonra işyeri türü, kişisel durum ve çalışma periyodunu sırasıyla kamu – engelli – daimi olarak güncelleyin.
- Çıkan Sağlık Bakanlığı ilanına başvuru yapabilirsiniz
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL İLANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ
SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Personal alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
- İlköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık ilkokul mezunu, 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler ile yetişkinler ıı. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) veya ortaöğretim kurumlarının birinden veya önlisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.