Gent forması giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen'ın Galatasaray ile anlaşma yapacağı ve 48 saat içinde İstanbul'a geleceği gündemde yerini aldı. Futbolseverler Andreas Hanche-Olsen'ın hayatını ve futbol kariyerini araştırmaya devam ederken; Andreas Hanche-Olsen'ın biyografisi ve hayatına dair detaylar haberimizde...

Bonservisi için 3 milyon Euro ödeneceği öğrenilen 25 yaşındaki Andreas Hanche-Olsen'ın, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı gündemde yerini aldı. Futbolseverler, Andreas Hanche-Olsen'ın biyografisini, yaşını ve oynadığı takımları araştırmaya koyuldu. İşte Andreas Hanche-Olsen hakkında detaylar...

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR?

17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Andreas Hanche-Olsen, futbol kariyerine Stabaek'in altyapısında başladı 185 cm boyunda ve 82 kilo olan Andreas Hanche-Olsen, sağ ayağını kullanmaktadır.

2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer olan Hanche-Olsen, 2023'e kadar sözleşme imzalamıştır. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Andreas Hanche-Olsen stoper mevkisinde sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabilmektedir.

Kariyerinde 233 karşılaşmaya çıkan Olsen, bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sağlamıştır; Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak bilinmektedir.