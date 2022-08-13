Hollywood yıldızı Anne Heche kimdir, kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? Anne Heche filmleri ve biyografisi...

Amerikalı oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklanmasının ardından, ünlü yıldızın sevenleri Anne Heche'in kaç yaşında olduğunu ve hangi filmlerde oynadığını araştırmaya başladı. İşte Anne Heche'in hayatı ve sinema kariyerine dair merak edilen detaylar...

Amerikalı oyuncu Anne Heche'in hayatını kaybettiği açıklandı ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, ünlü yıldızın ölüm sebebi ve kaç yaşında vefat ettiği araştırılmaya başladı. İşte Anne Heche'in hayatına dair merak edilenler...

ANNE HECHE NEDEN VEFAT ETTİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

53 yaşındaki ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası nedeniyle entübe edilmişti. Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği ve organlarının bağışlanacağı duyuruldu.

Oyuncunun ailesi, organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu ifade ederek konuya açıklık getirdi.

ANNE HECHE KİMDİR?

25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırarak beğeni toplamıştır. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazanan Anne Heche, kariyerinde parlamaya başlayarak istikrarlı adımlarla yoluna devam etmiştir.

İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche, daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştır. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol alan Heche, 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Heche, ilk olarak 1987'den 1991'e kadar Ikizler Vicky Hudson ve Marley Love'ın ikili rolünü oynadığı ve Daytime Emmy Ödülü kazandığı pembe dizi "Another World"de ün kazanmıştır.

Men in Trees (2006-08), Hung (2009-11), Save Me (2013), Aftermath (2016), The Brave (2017), Quantico (2015-2018) ve Chicago P.D. adlı televizyon dizilerinde rol almıştır.

The Vanished (2020) filminde ve Dancing with the Stars (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak rol almıştır.

Son olarak Ashton Kutcher'la birlikte Spread filminde rol alan oyuncu halen HBO'da yayımlanan Hung dizisinde oynamıştır.