DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022 - DGS 2022 sonuçları açıklandı! | ÖSYM AİS GİRİŞ

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı ve sınava giren binlerce aday, DGS sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. ÖSYM takvimine göre belirtilen tarihten bir gün önce açıklanan DGS sonuçlarını görüntülemek isteyenler için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 11:00