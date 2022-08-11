Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı, '2022 DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı ve DGS sonuçları...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS sonuçları açıklandı.
2022-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 12 Ağustos 2022'de açıklanacaktı fakat bugün (11 Ağustos 2022) adayların erişimine sunuldu.
MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.