2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde parkeye çıkacak Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 6-17 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek. Turun ikinci karşılaşmasında Danimarka ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Filenin Efeleri rakiplerini elemek için ter dökecek. Peki, Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde ilk rakibi Azerbaycan'ı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile çıkacağı maçta da kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, turnuvaya dahil olduğu A

Grubu'nda 2. maçına çıkacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - Danimarka maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Danimarka Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye - Danimarka maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Arslan Ekşi

Arda Bostan

Adis Lagumdzija

Metin Toy

Burutay Subaşı

Baturalp Burak Güngör

Yasin Aydın

Mirza Lagundzija

Bedirhan Bülbül

Doğukan Ulu

Faik Samed Güneş

Volkan Döne

Berkay Bayraktar

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

6 Ağustos (Bakü): 17.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos (İstanbul): 17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos (Middelfart): 18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos (İstanbul): Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.