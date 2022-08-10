Hollanda ekiplerinden Ajax'ın dikkatini çeken Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın kim olduğu, yaşı, mevkiisi ve kariyer hayatı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Trabzonspor'un, Ahmetcan Kaplan için Ajax ile prensipte anlaşma sağladığı belirtilmesinin ardından, Ahmetcan Kaplan'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte Ahmetcan'ın futbol kariyerine ve biyografisine dair merak edilenler!

Karadeniz temsilcisi Bordo Mavili ekibin genç stoperi Ahmetcan Kaplan için, Hollanda ekibi Ajax'ın ilk olarak 7 milyon euro civarında teklifte bulunduğu öne sürüldü fakat Trabzonspor bu rakamın yükseltilmesini talep etti. Ahmetcan'ın genç ve önemli bir yetenek olduğunun altını çizen Ajax, Bordo Mavili ekibin talep ettiği rakamı kabul etti. Yapılacak görüşmelerin ardından Ahmetcan Kaplan'ın, Ajax'a 5 yıllık imza atacağı gündeme geldi. A Spor'un haberine göre, Karadeniz ekibinin genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için Ajax ile prensipte anlaşma sağlandı. İşte Ahmetcan'ın hayatına dair merak edilenler....

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 2003 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmetcan Kaplan, 1.89 boyundadır ve stoper mevkiindedir. Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabilmektedir.

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor alt kadrosunda forma giyerek başlayan futbolcu, ardından Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.

22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzadıktan sonra, Trabzonspor U19 takımında forma giymeye başlamıştır.

18 yaşındaki futbolcu ilk kez geçtiğimiz sezon Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiştir.

Trabzonspor formasıyla 22 resmi maçta boy gösteren ve performansıyla dikkat çeken genç stoper, bu maçlarda 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştır.