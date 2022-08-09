Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor bu sezon transferde adeta gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Luccas Claro'yu kadrosuna kattı.
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Yayın Tarihi: 09.08.2022- 23:24
Yeni sezon öncesi flaş transferler ile dikkat çeken İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 17. transferini stoper bölgesine yaptı. Spor Toto 1. Lig ekibi, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı oyuncu Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Claro, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı.
Claro, 2017 Ocak ayında transfer olduğu Gençlerbirliği'nde 3 sezon forma giymişti.