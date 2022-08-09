Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor bu sezon transferde adeta gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Luccas Claro'yu kadrosuna kattı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 23:24