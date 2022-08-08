Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '8 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:30 gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da çekilen numaralar...

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '8 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:30 gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da çekilen numaralar...



İşte 8 Ağustos Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

8 AĞUSTOS PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13, 17, 26, 29, 34, 90 Joker: 72 Süperstar: 21



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