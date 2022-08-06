MASTERCHEF ŞEYMA MÜJDECİ KİMDİR? | MasterChef Şeyma kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? - 2022 MasterChef Kadrosu

MasterChef 2022 ana kadrosuna girmeyi başaran isimlerden biri de Şeyma Müjdeci oldu ve MasterChefŞeyma'nın hayatına dair detaylar araştırılmaya başladı. İlk üç turu başarıyla tamamlayan Şeyma Müjdeci önlüğü alarak ana kadroya girmeye hak kazandı ve yarışmaya iddialı başlayan yarışmacının hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte MasterChef 2022 yarışmacısı Şeyma Müjdeci'nin biyografisi...

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Şeyma Müjdeci oldu ve MasterChef Şeyma'nın kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Şeyma'nın hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Almanya'dan katılan 29 yaşındaki Şeyma Müjdeci, aslen Erzurumludur ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Henüz 4.5 yaşında ikiz kız çocuğu olan Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldığının altını çizmektedir.

Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' diyerek iddialı olduğunu vurgulamaktadır. Şeyma Müjdeci'nin eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunması nedeniyle çift hayatını orada devam ettirmektedir.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro seçimleri için final turları devam ediyor. Hafta başından itibaren kadroya katılan isimler; Metin, Gamze, Onur, Çağatay ve Şeyma olarak belirlendi.