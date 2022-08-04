ALES İPTAL EDİLDİ Mİ? ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar, KPSS iptal edilmesinin ardından arama motorlarında ALES ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? 2022 ALES/2 iptal mi oldu? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 ALES başvuruları 4 Temmuz tarihinde sona ermişti. KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından ALES'e hazırlanan adaylar arama motorlarında ALES sınavı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle ALES'in iptel edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman? ALES ertelenecek mi? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?

ALES NE ZAMAN?

2022 ALES 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 9 Eylül'de öğrenebilecekler.

ALES İPTAL EDİLDİ Mİ?

KPSS'nin iptal edilmesinin ardınadn 4 Ağustos'a kadar başvurularını tamamlayan adaylar arama motorlarında ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. ALES/2 oturumunun iptali ve ya ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri belgesi de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM henüz ALES sınav giriş belgesini açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacak.