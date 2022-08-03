KPSS Alan Sınavı'nın saati ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı araştırılmaya başladı. Sınava girecek milyonlarca aday, KPSS 2022 Alan Bilgisi Sınavı'nın detaylarını araştırmaya başladı. İşte KPSS Alan Bilgisi Sınavı giriş belgesi ve sınava dair merak edilenler...

KPSS Alan Sınavı'nın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca adayın gündeminde yer alan KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı ve KPSS'ye girmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar haberimizde...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavları 6-7 Ağustos'ta yapılacak.

6 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15

6 Ağustos 2. Oturum: Saat 14.45

7 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU?

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.

İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI NELER?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.