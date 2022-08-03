BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULA 2022

Bekçilik yazılı sınav sonuçlarına nasıl bakılacağını ve sonuçların nereden öğrenileceğini merak eden binlerce aday, 2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranını sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 bekçilik yazılı sınav sonuçlarına dair merak edilenler...

Bekçilik sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sınavdan kaç puan aldığını sorgulamaya devam ediyor. Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, kaç puan aldığını nereden öğreneceğini ve sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapacağını merak eden adaylar için tüm detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. 2022 sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Bekçilik 2022 yazılı sınav sonuçları www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - POLİS AKADEMİSİ - PA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - MEB ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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