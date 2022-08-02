UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kura çekimlerinin saat kaçta çekileceği ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri merak edilenler arasında yerini alırken; Fenerbahçe'nin kiminle mücadele edeceği de sorgulananlardan biri oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimine dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı ve 2 Ağustos Salı günü çekilecek kuranın detayları araştırılmaya başladı. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacağı kura çekimine dair detaylar sorgulanmaya devam ederken; UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin saati ve canlı yayınlanacağı kanal haber detaylarında...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Kura, UEFA'nın resmi web sitesi üzerinden ve EXXEN'den izlenebilecek.

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye saati ile 13.00'te, Avrupa Ligi Türkiye Saati ile 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak ve Trabzonspor'un play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi durumunda ise play-off turundaki muhtemel rakibi belirlenecek.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü kendi stadında oynayacak.

Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor ise 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.