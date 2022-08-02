AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLA

Sabit oranda kira artışının ne kadar olduğunu ve nasıl yapıldığı, nasıl hesaplandığını araştırmaya devam eden milyonlarca vatandaş, Ağustos ayı kira zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte Ağustos ayı sabit oranda kira artışı hesaplama formülüne ve yüzde hesaplamaya dair merak edilenler...

Konut kira artış oranı ve Ağustos ayı kira zammının ne kadar olduğu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte Ağustos ayı sabit oran kira artışına dair merak edilenler...

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranında belirleyici olan enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirleniyordu. Son dönemde önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi ve hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

Bakanlıkların yaptığı çalışmanın neticesinde, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak maksimum zam oranının yüzde 25 olmasına karar verildi.

1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 250

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL