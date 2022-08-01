Lise 3. tercihler ne zaman yapılacak, lise 2. nakil işlemlerinin başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI - MEB
Lise 3. tercihler ne zaman yapılacak, lise 2. nakil işlemlerinin başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI - MEB
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram kararı! Süper Lig ekibi resmen talip oldu Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram kararı! Süper Lig ekibi resmen talip oldu 15:40
Attila Szalai'ye sürpriz talip! Attila Szalai'ye sürpriz talip! 15:18
Cimbom'dan orta saha hamlesi! Yeniden gündemde Cimbom'dan orta saha hamlesi! Yeniden gündemde 14:43
F.Bahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu! 14:19
Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor paylaşımı! 13:08
Taylan Antalyalı'dan Okan Buruk itirafı! Taylan Antalyalı'dan Okan Buruk itirafı! 12:25
Daha Eski
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 12:08
Emirhan İlkhan'ın yerine ilk aday belli oldu! Emirhan İlkhan'ın yerine ilk aday belli oldu! 12:07
Edinson Cavani Süper Lig'e geliyor! Edinson Cavani Süper Lig'e geliyor! 11:25
Kanarya'dan Beşiktaş'a çalım! Menajeri doğruladı Kanarya'dan Beşiktaş'a çalım! Menajeri doğruladı 11:03
Eski yıldız gazeteciye saldırdı! Eski yıldız gazeteciye saldırdı! 10:37
Cimbom'a transferde kötü haber! Cimbom'a transferde kötü haber! 09:55
SON DAKİKA