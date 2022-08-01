LGS 1. NAKİL SONUÇLARI BELLİ OLDU

LGS tercihi yapan binlerce aday için heyecanlı bekleyiş tamamlanmıştı ve liseye geçecek adaylardan bazıları 2. tercih işlemlerini yaparak 1. nakil sonuçlarını beklemeye başlamıştı. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla LGS 1. nakil işlemlerinin sonuçları açıklandı ve MEB tarafından erişime açılan LGS sonuçlarına nasıl bakılacağı gündemde yerini aldı. İşte 2022 LGS'ye dair merak edilenler...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." diyerek son tabloyu ortaya koydu.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI (1. NAKİL SONUÇLARI) AÇIKLANDI

LGS 2. tercih sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden adayların erişimine açıldı.

BAKAN ÖZER'DEN 'NAKİL' AÇIKLAMASI

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğin ifade eden, "İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek." diyerek konuya dair açıklamada bulundu.