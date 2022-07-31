Galatasaray'a transfer olacağı iddiasıyla gündeme gelen Fredrik Midtsjö'nün kim olduğu ve yaşı araştırılmaya başladı. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna katmak istediği iddia edilen Galatasaray ise henüz konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fredrik Midtsjo'nun hayatına dair merak edilenler...

Galatasaray'da tüm hızıyla devam eden transfer çalışmalarında gündeme yeni bir isim geldi ve Sarı Kırmızılı ekibin Fredrik Midtsjö ile ilgilenmesi futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda forma giydi? İşte Fredrik Midtsjö'ye dair detaylar...

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR?

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya gelmiştir. Az Alkmaar forması giyen futbolcu 1.76 metre boyundadır. Norveçli merkez orta saha, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giymiştir ve 6 asistle takımına katkı sağlamıştır. Sağ ayağını kullanan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giymiştir.

28 yaşındaki Fredrik Midtsjö'nün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak bilinmektedir.