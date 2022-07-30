Eyyam-ı Bahur nedir, eyyamı bahur sıcakları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Meteorolojiden eyyam-ı bahur uyarısı!

Yaz aylarıyla birlikte etkisini gösteren sıcak havalar gün geçtikçe vatandaşları etkilemeye devam ediyor ve yurdun dört bir yanında yükselen sıcaklıkların ne zaman azalacağı araştırılıyor. İşte eyyamı bahur sıcaklarına dair merak edilenler ve ne kadar süreceğine dair detaylar...

Eyyamı bahur sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği araştırılmaya başladı. Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklıklar sebebiyle vatandaşlar güneş çarpmasına karşı uyarılırken; yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı ve çöl sıcağı olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcaklarına dair merak edilenler haberimizde...

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da ifade edilen ve yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade eden eyyam-ı bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başında yaşanıyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkıyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Temmuzun sonu ile Ağustos'un ilk günlerinde yaşanan eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında yaşanıyor.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Eyyam-ı bahur Ağustos ayının ilk haftalarına kadar sürse de, ülkemizin bazı bölgelerinde bu sıcaklar Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcağın etkisi altına giriyor.

EYYAM-I BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER