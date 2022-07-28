AÖF 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI | Açıköğretim Fakültesi puanları ve kontenjanları 2022

27 Temmuz 2022 itibarıyla başlayan üniversite tercihlerini tamamlamak isteyen üniversite öğrencisi adayları, açıköğretim bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. İşte AÖF 2022 lisans ve ön lisans bölümlerine dair merak edilen tüm detaylar ve ÖSYM tercih kılavuzu...

Anadolu Üniversitesi AÖF üniversite bölümleri kodları ve Anadolu Üniversitesi lisans - ön lisans üniversite bölümleri, tercih yapacak milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanlarını merak edenler için Açık Öğretim Fakültesi'ne dair detaylar haberimizde...

2022-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE AÖF LİSANS - ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ