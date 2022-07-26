Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir?

Aşure gününde en güzel aşureyi yaparak sevdikleriyle ve komşularıyla paylaşmak isteyenler, en lezzetli aşure tarifini araştırmaya başladı. Peki, kıvamlı ve leziz bir aşure yapmak için hangi malzemeler gerekir? Aşure yapmanın püf noktası nedir? İşte evde aşure yapmanın kolay yolu ve incelikleri...

Müslüman alemi tarafından idrak edilen Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür ve aşure gününde yapılan aşure, birçok haneyle paylaşılır. Bakliyat, kuruyemiş ve evdeki çeşitli malzemelerin kullanılmasıyla hazırlanan aşureyi yapmanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. İsteğe bağlı malzemelerle hazırlanılan ve bereketli sofralara eşlik eden aşureyi evinde hazırlamak isteyenler için en güzel aşure tarifi ve aşure yapmanın öncelikleri haberimizde...

AŞURE YAPIMI İÇİN MALZEMELER (40 PORSİYON)

1 kilogram aşurelik buğday

Yarım kilogram nohut

Yarım kilogram kuru fasulye

400 gram kuru kayısı

500 gram kuru üzüm

Yarım su bardağı süt

7 su bardağı toz şeker

75 gram kuş üzümü

50 gram çam fıstığı

1 kase fındık

KIVAMLI VE EŞSİZ LEZZETLİ AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşurelik buğdayı 1 gece önceden iyice yıkayıp düdüklü tencerede kısık ateşte 15-20 haşlayalım ve kapağı kapalı halde bekletelim.

Kuru fasulye ve nohutu da aynı şekilde 1 gece önceden ayrı kaplarda suda bekletelim

Ertesi gün nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı düdüklüde haşlayalım ve iyice piştiğine emin olalım.

Aşureyi yapmadan önce 1-2 saat kuru üzüm, kuş üzümü ve kayısıyı ayrı kaplarda kaynar suda bekletelim.

Büyük bir tencereye geceden suyunu ceken aşurelik buğdayı alalım ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edelim.

Fokurdamaya başlayınca içerisine şekerini ekleyelim ve o şekilde kaynayınca nohutu, kuru fasulyeyi, iyice yıkanmış küp küp doğranmış kayısı, kuş üzümü, kuru üzümü, fındık ve fıstığı ekleyelim. İsteğe bağlı olarak süzgeçten geçirilen karanfil suyu ve 1 bardak da sıcak süt ekleyebiliriz.

Aşure kıvamını aldığında altını kapatıp kaselere pay edelim ve üzerini dileğimiz gibi süsleyelim.

AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NEDİR?