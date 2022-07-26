AÖF yaz okulu sınavı gözetmen ücretleri ne kadar? AUGİS sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı gözetmen ücretleri ne kadar? AUGİS sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavında gözetmenlik ücretleri ve görevli başvurularının nasıl yapılacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. AÖF yaz okulu sınavlarında görevli olmak isteyenler için başvuru ekranı; bina sorumlusu, bina sorumlusu yardımcısı, gözetmen ve AÖF salon başkanı ücretine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022- 13:00