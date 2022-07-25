DSİ PERSONEL ALIMI | DSİ 50 personel alımı başvurusu ne zaman? DSİ iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne?

DSİ bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 50 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda detaylar açıklandı. Peki, DSİ 50 personel alımı başvurusu ne zaman? DSİ iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne?

Devlet Su İşleri Başkanlığı'nca taşra teşkilatlarına 50 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DSİ PERSONEL ALIMI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek. Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.