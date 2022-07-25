Çiroz (churros) tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapılışı | Evde çıtır çıtır çiroz tatlısı nasıl yapılır?

Çiroz (churros) tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapılışı | Evde çıtır çıtır çiroz tatlısı nasıl yapılır?

İspanya'nın meşhur tatlısı churros (çiroz) pratik yapımı ve lezzetiyle birçok kişinin favori lezzetlerinden biri haline geldi. Peki, çiroz tatlısı nasıl yapılır? Churros yapmak için gerekli malzemeler nedir, çirozun püf noktası nedir? İşte çiroza dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 14:06