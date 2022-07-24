Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Fish and Chips nasıl yapılır?
Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Fish and Chips nasıl yapılır?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi 08:38
Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de 00:10
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:10
Kartal tat vermedi! Kartal tat vermedi! 23:49
Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 23:49
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 23:48
Daha Eski
"Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." "Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." 23:47
Aslan'a Grillitsch müjdesi! Aslan'a Grillitsch müjdesi! 23:47
F.Bahçe aradığı stoperi buldu! F.Bahçe aradığı stoperi buldu! 23:47
Buruk'tan yıldız isme onay çıkmadı! Buruk'tan yıldız isme onay çıkmadı! 23:47
Kartal'dan Keny bombası! İşte yapılan teklif Kartal'dan Keny bombası! İşte yapılan teklif 23:46
Fırtına'da transfer gelişmesi! İmzayı atıyor Fırtına'da transfer gelişmesi! İmzayı atıyor 23:46
SON DAKİKA