23 Temmuz Cumartesi gecesi Türkiye'nin bazı illerinde ışık hüzmesi olarak görülen ve birçok vatandaşın dikkatini çeken Elon Musk'ın Starlink uyduları, gündemde yerini aldı. İlk önce vatandaşlar tarafından göktaşı zannedilen Starlink uydularının özellikleri ve kaç tane olduğu ise araştırılmaya başladı. İşte Starlink uydularına dair merak edilenler...

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Adana gibi birçok şehirde çıplak gözle görüldü ve gökyüzündeki ışıkların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, Starlink uydularının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? Starlink uyduları nerede, uyduların özellikleri ne? İşte Starlink uyduları hakkında bilinmesi gerekenler...

STARLINK NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın, uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa ettiği bir uydu takımyıldızıdır.

STARLINK UYDULARI NE İŞE YARAR?

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışarak seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşmaktadır. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

SpaceX haberleşme ağı haberleri, ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin %50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin %10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu.

CEO Elon Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir