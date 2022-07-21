Bol çikolatalı bir profiterol birçok kişinin vazgeçilmezleri arasındadır ve evde profiterolün nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Evde en lezzetli profiterolü hazırlamak isteyenler için profiterol tarifi, malzemeleri ve püf noktası haberimizde...

Birçok kişinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan profiterolün nasıl yapıldığı ve evde pratik profiterol yapımı damak tadına düşkün birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, profiterol yapmak için hangi malzemeler gerekir, lezzetli ve bol çikolatalı bir profiterol nasıl hazırlanır? İşte vazgeçemeyeceğiniz bir profiterol tarifi!

BOL ÇİKOLATALI PRATİK PROFİTEROL TARİFİ

Profiterol Yapmak İçin Gerekli Malzemeler:

Hamuru için :

1 su bardağı su

1 su bardağı un

3 yumurta

125 gram margarin

1 tutam tuz

İç Kreması:

1 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

40 gram mısır nişastası

350 ml süt

150 ml krema

110 gram toz şeker

1 paket vanilya

Çikolata sosu için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 silme yemek kaşığı un

2 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tereyağı

80-90 gram bitter çikolata

PROFİTEROL ÇİKOLATA SOSU NASIL YAPILIR?

Derin bir sos tenceresine sütü, şekeri, unu ve kakaoyu aktarın. İyice çırptıktan sona ufak parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı ve tereyağını ilave edin. Kısık ateşte, kıvamı koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Ocaktan aldığınız sosu ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Soğuduktan sonra buzdolabına alırsanız kıvamı daha iyi hale gelecektir. Daha yoğun bir tat isterseniz ocaktan alıp soğuttuğunuz sos içine bir parça fındık kremalı çikolata ezmesi de ekleyebilirsiniz.

ADIM ADIM PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Profiterol yapmaya öncelikle iç krema dolgusundan başlanabilir.

Süt, krema, vanilya ve şekerin yarısını kalın saplı tencerede kısık ateşte ısıtın.

Yumurta ve sarılarını kalan şekerle çırpma aparatıyla iyice çırpın ve yumurta ile şeker kıvamlı bir hal almaya başladığında içine yavaş yavaş mısır nişastasını ekleyin.

Çırptığınız karışımı, kaynayan sıvı karışıma yavaş yavaş, sürekli ve hızla karıştırarak ilave edin. Kıvamı koyulaştığında (krema dolgusu kıvamına geldiğinde) ocaktan alın.

İç dolgu kremasını hızlıca soğuması için geniş bir kaba dökün ve ardından dolaba kaldırın. Dolapta krema birkaç gün durabilir, kıvamında sertleşme olduğu takdirde çırpmanız yeterli olur.

Profiterol hamurunu hazırlamak için su, süt, krema ve tereyağını ocakta kaynatın. Malzemenin tamamını ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırıp ocağın altını kapatın. Ilınan karışıma yumurtaları tek tek ilave edin ve mikser ile düşük devirde çırpmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına aktarın, kıvamını yumuşak ve yarı akışkan bir hamur olacak şekilde ayarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye aralarında 3-4 santim boşluk bırakarak demir para büyüklüğünde aralıklı olarak sıkın.

Yuvarlakların üzerini düzeltmek için parmağınızı su ile ıslatın ve sıktığınız bezelerin üzerindeki çıkıntıları düzeltin. (Hepsinin üzeri aynı görünümde olması görsel açıdan önemlidir.)

Hazırladığınız hamur toplarını 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Pişerme esnasında ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın.

Pişen profiterol toplarını fırından alın ve soğumaya bırakın, pişen hamur soğuduktan sonra profiterollerin içine kremayı sıkmak için tek tek kesebilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsanız, sıkma torbasının ucu ile profiterollerin tabanınından içeri minik bir delik açarak tüm profiterolleri kremayla doldurabilirsiniz.

Hazırladığınız ve içini krema ile doldurduğunuz profiterol toplarının üzerine dilediğiniz kadar çikolata sosu dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.