30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin web sitesi üzeriden duyuruldu. 58 bin 967 adayın tercih yaptığı KPSS'de 1875 aday yerleşti. Lisansta ise 3 kontenjan boşta kaldı. İşte KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı ve KPSS tercih sonuçlarına dair merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA - KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklama ile sonuçları duyurdu. ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

KPSS-2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3 KONTENJAN BOŞTA KALDI!

KPSS'de tercih yapan 58,967 kişi'den 1875 aday yerleşmeyi başardı. 1878 kontenjan bulunan KPSS yerleştirmede 3 kontenjan açıkta kaldı.

KPSS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN