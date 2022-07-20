AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI | MEB Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi online sınav girişi nasıl yapılır? - AÖL SINAV TARİHLERİ

AÖL 2022 3. dönem sınavlarına nasıl giriş yapabileceğini merak eden binlerce öğrenci, MEB AÖL sınavlarının tarihlerini ve AÖL sınav sistemine nasıl giriş yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte AÖL sınav sistemi giriş ekranına dair merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı ve AÖL sınav giriş ekranı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. AÖL sınav sistemine giriş yaparak sorumlu olduğu derslerin sınavlarına girmek isteyen adaylar, AÖL MEB sınav sistemine nasıl giriş yapılacağını sorgulamayı sürdürürken; MEB açıköğretim sınavlarına dair detaylar haberimizde...

AÖL 3. DÖNEM 2022 - MEB SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

2022 AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Ortaokulu (Açık Öğretim Lisesi), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar tamamlanabilecek. AÖL sınavları online (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

AÖL 3. DÖNEM 2022 - MEB SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? AÖL SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

AÖL 3. DÖNEM 2022 - MEB SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.

Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler. Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.