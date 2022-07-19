TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Öğrenci maaşları ne zaman ödenecek?

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerinin aldığı maaşlara zam yapıldı ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu gelişmeyi, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı. Peki, tıp ve diş hekimliği öğrencilerine ödenen maaşlar ne kadar oldu? Tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine verilen maaşına yapılan zam, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine verilen maaş ne kadar oldu, maaş ödeme tarihleri ne zaman? İşte Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerine ödenen maaşlara dair merak edilenler...

TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

18 Temmuz Pazartesi günü toplanan Kabine'nin ardından tamamlanan görüşmelerin akabinde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, KYK kredi borçlarının faizlerinin silineceğini ve ücretli öğretmen maaşlarına zam yapılacağının haberini veren Başkan Erdoğan, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerine de asgari ücret oranında bir ödeme yapılacağını paylaştı.

Başkan Erdoğan, Tıp Fakültesi 6. sınıf (son sınıf) ve Diş hekimi 5. sınıf öğrencilerine verilen maaşa yapılan zammı şu sözlerle açıkladı:

"Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakülte öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum"

TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilere yapılacak ödemelerin başlayacağı tarih henüz belli değil. Konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.