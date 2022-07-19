3. MERKÜR RETROSU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI | Merkür retrosu ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Merkür Retrosu'nda neler olur?

Merkür Retrosu'nun ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği gündemde yerini aldı. Gezegen gerilemesi olarak bilinen ve birçok etkisi olduğuna inanılan Merkür Retrosu'nun tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, Merkür Retrosu'nda neler olur, özelliği nedir? İşte 2022 yılının 3. Merkür Retrosu'na dair merak edilenler...

Merkür Retrosu için geri sayım başladı, yılın üçüncü Merkür Retrosu'nun ne zaman gerçekleşeceği ve ne zaman biteceği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Merkür retrosu nedir, Merkür Retrosu'nda ne olur? Merkür Retrosu'nun özellikleri nedir? İşte 2022 Merkür retrosuna dair merak edilenler...

🪐MERKÜR RETROSU NEDİR, MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.

Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.

Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

🪐2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu

11 Mayıs Merkür Retrosu

10 Eylül Merkür Retrosu

30 Aralık Merkür Retrosu

🪐YILIN 3. RETROSU: 11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSUNDA NELER OLACAK?

10 Eylül'de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Yengeç

Oğlak

İkizler

Yay

🪐30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023'e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.

30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Koç

Terazi

🪐MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?