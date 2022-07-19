3. MERKÜR RETROSU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Merkür Retrosu için geri sayım başladı, yılın üçüncü Merkür Retrosu'nun ne zaman gerçekleşeceği ve ne zaman biteceği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Merkür retrosu nedir, Merkür Retrosu'nda ne olur? Merkür Retrosu'nun özellikleri nedir? İşte 2022 Merkür retrosuna dair merak edilenler...
🪐MERKÜR RETROSU NEDİR, MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?
Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.
- Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.
- Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.
- Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.
- Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.
🪐2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:
- 15 Ocak Merkür Retrosu
- 11 Mayıs Merkür Retrosu
- 10 Eylül Merkür Retrosu
- 30 Aralık Merkür Retrosu
🪐YILIN 3. RETROSU: 11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSUNDA NELER OLACAK?
10 Eylül'de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.
11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:
- Yengeç
- Oğlak
- İkizler
- Yay
🪐30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU
2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023'e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.
30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:
- Koç
- Terazi
🪐MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?
- Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
- Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
- Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
- Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
- Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.