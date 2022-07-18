🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 18 Temmuz 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü çekildi. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 18 Temmuz 2022 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 22:30