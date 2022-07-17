MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 17 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi. İşte TV8 MasterChef'te yaşananlar....

MasterChef Türkiye 17 Temmuz Pazar günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 17 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.



TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 17 Temmuz Pazar günü ekranlara geldi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 18 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.