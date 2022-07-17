KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK? | KPSS giriş yerleri belli oldu mu? - ÖSYM

KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK? | KPSS giriş yerleri belli oldu mu? - ÖSYM

KPSS 2022 giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı araştırılmaya başladı. Milyonlarca adayın gireceği KPSS için geri sayım devam ederken ÖSYM tarafından yayınlanacak belgelerin yayınlanacağı tarih ve KPSS giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 09:30