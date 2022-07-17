WHATSAPP SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ NEDİR?
17 Temmuz Pazar 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
WHATSAPP SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ NEDİR?
17 Temmuz Pazar 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Transfer yapacağız Okan Buruk: Transfer yapacağız 01:37
Okan Buruk: Transfer yapacağız Okan Buruk: Transfer yapacağız 01:36
Yunus yıldızlaştı! G.Saray kazandı Yunus yıldızlaştı! G.Saray kazandı 00:59
Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte fesih bedeli Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte fesih bedeli 00:59
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 00:59
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:57
Daha Eski
Fırtına'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Fırtına'nın stoper hedefi ortaya çıktı! 00:57
G.Saray'ın istediği Mert Müldür'e 2 dev talip! G.Saray'ın istediği Mert Müldür'e 2 dev talip! 00:57
Morutan'la yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Morutan'la yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:56
Cimbom'da flaş gelişme! Yıldız isim kamptan ayrıldı Cimbom'da flaş gelişme! Yıldız isim kamptan ayrıldı 00:56
G.Saray'a transfer müjdesi! "Görüşmelere izin verildi" G.Saray'a transfer müjdesi! "Görüşmelere izin verildi" 00:56
İtalya'dan talip çıktı İtalya'dan talip çıktı 00:56
SON DAKİKA