Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama ne zaman yapılacak?

'Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? KYK borçlarına af gelecek mi, faizleri silinecek mi?' soruları gündemde yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair merak edilenler ve Kabine'nin gündem maddeleri haberimizde....

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ve Kabine'nin gündem maddeleri vatandaşlar sorgulananlar arasında yerini aldı. Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağına ve gündemine ilişkin detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı son olarak 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi fakat beklentiler 18 Temmuz Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması yönünde.

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

KYK KREDİ BORÇLARI KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredilerine dair soruları cevapladı. Merakla beklenen konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun KYK kredi borçları için Kabine Toplantısı için tarih vermesinin ardından, Başkan Erdoğan'dan da açıklama geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız."