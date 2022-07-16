Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, "Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik" ifadelerini kullandı. FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehide Allah'tan rahmet diledi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 06:40