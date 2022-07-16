Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - Everton maçı CANLI İZLE

Arsenal ile Everton yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal - Everton karşılaşmasının detayları...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Everton yeni sezon öncesi hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Everton maçı 17 Temmuz Pazar günü saat TSİ 02.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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