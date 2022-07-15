YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
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