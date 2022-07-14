Koronavirüs belirtileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bayram tatilinin ardından vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, birçok kişi koronavirüsün nasıl anlaşılacağını araştırmaya başladı. İşte koronavirüs ile grip arasındaki farklar ve koronavirüse dair merak edilenler...

Koronavirüs belirtileri milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Yazın klima ve birçok faktör nedeniyle soğuk algınlığı ve grip belirtileri yaşayan kişilerin koronavirüs olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Peki, koronavirüs belirtileri nedir, grip belirtileri ile Covid-19 belirtilerinin farkı nedir? İşte koronavirüse dair merak edilenler...

GRİP (INFLUENZA) BELİRTİLERİ

Yorgunluk

Kuru öksürük

Kas ağrıları

3-5 gün süren ateş

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

KORONAVİRÜS (COVID-19) BELİRTİLERİ

Halsizlik

Eklem ağrıları

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

İshal

Koku ve tat kaybı

Ateş

Öksürük

Ciltte kızarıklık veya el ve ayak parmaklarında renk değişikliği

Kırmızı veya tahriş olmuş gözler

OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ

Hapşırma

Gece terlemesi

Tat ve kokunun gitmesi

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Delta ile Omicron varyantları arasındaki erken semptomlarda, bir testten üç gün sonra net bir fark bulamamıştır. Gözlemlenen ilk beş semptom ise burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olarak gözlemlenmiştir.

BEL AĞRISI VE BOĞAZDA KAŞINTIYA DİKKAT!

Uzmanlar, omicron varyantının belirtilerine dair açıklamalrda bulunurken; en çok görülen belirtiler arasında bel ağrısı ve boğazda kaşıntı olduğunun altını çizdi.

Bu iki semptom soğuk algınlığında da görüldüğü için omicron ile karıştırılabileceğini ifade eden uzmanlar, kendisinde bu belirtileri gözlemleyen kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna giderek test vermesini öneriyor.

OMICRON VE DELTA VARYANTININ EN YAYGIN SEMPTOMLARI

Omicron varyantında en yaygın semptomların başında, boğazda kaşıntı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve bel ağrısı geliyor. Özellikle de gece terlemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, gece uykusunda terleyen kişilerin de mutlaka test yaptırması gerektiği vurguluyor.