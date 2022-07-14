15 Temmuz'da kargolar, eczaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 15 Temmuz Cuma resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle eczane, kargo ve PTT şubelerinin çalışıp çalışmayacağı, bankaların açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, 15 Temmuz Cuma günü kargolar çalışacak mı, bankalar açık olacak mı? İşte 15 Temmuz resmi tatiline dair merak edilenler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde eczanelerin, bankaların, PTT şubelerinin ve kargoların hizmet verip vermeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, resmi tatil olan 15 Temmuz'da bankaların ve eczanelerin açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. İşte 15 Temmuz Cuma günü resmi tatiline dair merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Cumartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da Demokrası ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda da kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 15 Temmuz'da Demokrası ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Cuma günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI, CUMA GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 15 Temmuz sebebiyle kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.