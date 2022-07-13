MasterChef Türkiye 13 Temmuz Çarşamba günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 13 Temmuz Çarşamba günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 13 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 00:30