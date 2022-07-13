BEKÇİ MAAŞI NE KADAR? | Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı bekçi maaşı! Üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi maaşı ne kadar?

Bekçi maaşı ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. 2022 zamlı bekçi maaşı açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte kamu çalışanlarının maaşları da zamlandı. Bekçi maaşı ilkokul, lise ve üniversite mezunu olanlarda farklılık gösterirken, en düşün bekçi maaşı da araştırılıyor. Peki, bekçi maaşları ne kadar? 2022 bekçi maaş zammı açıklandı mı? İlkokul mezunu bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi maaşı ne kadar? Üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? Nasıl bekçi olunur? İşte detaylar...

BEKÇİ MAAŞI - Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte bekçi maaşlarına da zam geldi. Zam haberi ardından birçok kişi 2022 bekçi maaşları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bekçi maaşı 2022 ne kadar oldu? Bekçiler ne kadar kazanıyor? Bekçi nasıl olunur? İşte zamlı maaşlar ve bekçilik sınavı ile ilgili detaylar...

📌 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

İlk olarak Ocak 2022'de yapılan zam ile bekçi maaşları yükselmişti. lkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767, Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 liraya yükselmişti. 2022 Temmuz ayı zammı ile yeni maaşlar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, ilkokul mezunu bekçi maaşı tahmini 9.259,4415 TL, lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL, üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.

📝 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:002da yapılacak.

❓ BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2022 Bekçilik sınavı, Ankara, Batman, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

📋 BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı giriş belgeleri 8 Temmuz'da MEB internet sitesinden yayımlandı. Sınav giriş belgesi e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

NASIL BEKÇİ OLUNUR? BEKÇİLİK ŞARTLARI NE?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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