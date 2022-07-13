Vatandaşlar 2022 kurban Bayramı'nın ardından bankalar ne zaman açılacak sorusunu sık sık sormaya başladı. Kurban Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları resmi tatildeydi. Peki, Bankalar açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Bankalar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nın tamamında ve arefe günü yarım gün bankalar kapalıydı. Banka işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ediyor. Banka şirketlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 13 Temmuz bankalar çalışıyor mu? Bankalar ne zaman açılacak?

13 TEMMUZ (BUGÜN) BANKALAR AÇIK MI?

2022 Kurban Bayramı'nda resmi tatil olması sebebiyle bankalar hizmet vermemişti. Arefe günü ise yarım gün çalışılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda, kurban bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birleştirildi. Bu sebeple bankalar 13 Temmuz, 14 Temmuz ve 15 Temmuz'da da hizmet vermeyecek.

EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.