e-YDS sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? e-YDS İngilizce Arapça ve Rusça sınav başvuruları başladı mı? e-YDS başvuru ekranı!

ÖSYM tarafından her yıl belirli periyotlarda düzenlenen e-YDS sınavı için başvuru tarihleri, sınav ücreti, başvuru koşulları ve sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, e-YDS sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? e-YDS İngilizce Arapça ve Rusça sınav başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS sınavı için birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. 5 yıl geçerliliği bulunan e-YDS her yıl 8-10 kez düzenlenmektedir. e-YDS 2022/9 İngilizce e-YDS 2022/10 Arapça ve Rusça başvuruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuru tarihleri ne? e-YDS ne zaman?

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

e-YDS 2022/9 İngilizce e-YDS 2022/10 Arapça ve Rusça başvuruları başladı. 29 Haziran'da başlayan başvuru tarihleri 13 Temmuz'da son bulacak.

E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2022/9 İngilizce 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. e-YDS 2022/10 Arapça ve Rusça sınavı ise 24 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

E-YDS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birçok adayın merakla beklediği e-YDS sınavı 3 saat (180 dk) sürmektedir. Sınav ücreti ise 360 TL olarak belirlenmiştir.

E-YDS BAŞVURU KOŞULLARI NE?

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. e-YDS'nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS'ye katılmaları gerekmektedir. e-YDS'de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, e-YDS'ye başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile eSınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM'ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz. e-YDS 2022 2 Bunun dışında engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar, raporlarında ve Sınava Giriş Belgelerinde yazılmış olması kaydıyla ilgili araç gereçle sınava alınırlar. Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olmayan hiçbir araç gereç vb. e-sınav binalarına girişte kabul edilmez. Ancak, kaza, hastalık, tedavi vb. nedenlerle sağlık sorunu oluşan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen e-sınav binasında ve salonunda sınava girebilirler. Görme engelli adaylar, talep etmeleri halinde ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile sınava alınır. Bu adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci taleplerini başvuruda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye bildirirler.

Ekran okuyucu ile sınava giren adaylara ek süre verilir, bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylara (ekran büyüteci talep eden veya etmeyen) ek süre verilir ve bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır. Görme engelli adaylardan ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile sınava girmek isteyenler, Ankara ve İstanbul e-Sınav binalarında sınava alınırlar. Görme engelli adaylardan sınavda ekran okuyucu yazılımları kullanacaklar için gerekli klavye ve kulaklık bulunmaktadır.

Ekran okuyucu olarak JAWS 2018 paket programı ve bu programa eklenti olarak Eloquence (İngilizce) ve Vocalizer Expressive 2 (Türkçe, Yelda; Arapça, Laila, Tarik; Fransızca, Audrey, Thomas; Almanca, Anna, Yannick; Rusça, Katya, Yuri; İspanyolca Angelica, Paulina; İtalyanca Alice, Paola; Yunanca Melina, Nikos; Bulgarca Daria) seslendirme opsiyonları verilmiştir. Ekran okuyucu olarak kullanılan ilgili programda Farsça seslendirme opsiyonu bulunmaz. Ekran büyüteci olarak MAGic 13.1.1198 paket programı verilmiştir. Başvuruda bu yazılımları kullanacağını belirten adayların kullanımı bilmeleri gerekmektedir. Adaylara programları kullanma ile ilgili bilgilendirme yapılmaz. Sınav günü, sınav saatinden önce görme engelli adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci yazılımlarını kendi kişisel ayarlarına getirebilirler.

e-YDS yazılımına ekran okuyucu yazılımların erişimine açık, sorular arasında geçiş, cevaplama, boş bırakma, gözden geçirme vb. fonksiyonların yerine getirilebileceği menü eklenmiştir. e-YDS yazılımının nasıl kullanılacağı http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresindeki örnek sınav üzerinden öğrenilebilir. Sınav günü sisteme giriş yapabilmek için adaylardan kendi fotoğrafını çekmesi istenmektedir. Bu fotoğrafın adayın sonuç belgesinde yayınlanacak kalitede olması gerektiğinden görme engelli adaylar, fotoğraf çekme işlemini salonlardaki görevlilerle birlikte yaparlar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler e-YDS için işleme alınmaz. Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılmaları önerilir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz. Bu durumdaki adaylar, sınav ücretinden muaf olmak için ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanında şehit yakını/gazi/gazi yakını seçeneğini işaretlerler. Bu durumda olup ücret muafiyetinden yararlanmak isteyen adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Bunun için adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerini başvuru merkezlerinden de ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler. ÖSYM sisteminde şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunan adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanında şehit ve gazi yakını seçeneğini işaretleyerek başvuru yapabilirler. Bu adaylardan sınav ücreti alınmaz. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları için e-sınav merkezlerinde ihtiyaca göre kontenjan belirlenir. Cezaevinde ve engelli bina/salonlarında elektronik sınav yapılamadığından sınava giriş koşullarını taşımayan adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir. Sınava giriş koşullarını taşımadıkları hâlde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmaz.

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