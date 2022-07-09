Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? Askerlik şubesi çalışma saatleri
Kurban Bayramı dolayısıyla en çok merak edilen konuların başında askerlik şubelerinin çalışma satleri geliyor. Peki, bayramda askerlik şubeleri açık mı? İşte bu konu hakkındaki detaylar...
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Yayın Tarihi: 09.07.2022- 11:30
ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Askerlik Şubesi çalışma saatleri, hafta içi her gün olacak şekilde sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 aralığındadır. Çalışma saatlerinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan kimselere hizmet verilmektedir.
Pazartesi: 09.00-17.00
Salı: 09.00-17.00
Çarşamba: 09.00-17.00
Perşembe: 09.00-17.00
Cuma: 09.00-17.00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı