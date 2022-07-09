Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? Askerlik şubesi çalışma saatleri

Kurban Bayramı dolayısıyla en çok merak edilen konuların başında askerlik şubelerinin çalışma satleri geliyor. Peki, bayramda askerlik şubeleri açık mı? İşte bu konu hakkındaki detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 11:30