İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarının belli olması öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 2022 AUZEF sınav sonuç ekranına nereden bakılır? Sınav sonuçları belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları açıklandı mı? sorusu birçok arama motorunda ve sosyal medyada araştırılıyor. 8 Temmuz'da düzenlene telafi bütünleme sınavı ardından sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz, Telafi Sınavı (Bütünleme) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR? AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

👉 AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarına erişmek için tıklayın.

Sınav sonuçlarınızı sisteme giriş yaptıktan sonra kontrol edebilirsiniz.