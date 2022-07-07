CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum ilgilileri için merak konusu olamaya devam ediyor... Peki, 7 Temmuz itibarıyla Gram Altın ne kadar? Çeyrek, Yarım ve Tam Altın fiyatlarında son durum ne? Dolar Kaç para oldu? Euro ve Sterlin'in TL değerleri nedir? CANLI altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 12:30