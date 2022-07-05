LGS 2022 TERCİH EKRANI - e-OKUL | E OKUL VBS - Lise tercihleri nasıl yapılır? Lise yerleştirme kılavuzu ve yüzdelik dilimler

Lise tercihi yapmak isteyen binlerce öğrenci, e-Okul üzerinden nasıl tercih yapabileceğini ve liselerin yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte lise tercihi yapacak adaylar için e-Okul VBS giriş ekranı ve 2022 LGS tercihlerine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 09:30