DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam gelecek, Temmuz'da zamlı mı ödenecek?

Dul ve yetim maaşına ne kadar zam geleceği ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte açıklanacak memur ve emekli maaşları; dul ve yetim maaşlarında da etkili olacağından geri sayım devam ediyor. İşte Temmuz ayı ara zamlı dul ve yetim maaşlarında son durum ve son dakika gelişmeleri...

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak ara zamla birlikte, dul ve yetim maaşı alanların da aylıklarında artış yaşanacak ve zamlı maaşlar Temmuz ayı itibarıyla Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçecek. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, ne kadar zamlanacak? 2022 yılı dul ve yetim maaşlarına dair merak edilenler haberimizde...

DUL VE YETİM AYLIKLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur, işçi, emekli ve asgari ücretlinin maaşına zam geleceğine dair yapılan resmi açıklamanın ardından, sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidileceği kesinleşti. Buna göre Temmuz ayından itibaren dul ve yetim aylıklarında yaşanacak artış; TBMM'de kabul edilen yasaya göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte merak edilenler arasında yerini aldı.

En düşük emekli maaşına gelen zam doğrudan dul ve yetim maşlarını da etkilediğinden; 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak emekli zammıyla birlikte yetim ve dul maaşları da belli olacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde aylıkların yatacağı kesinleşti.

DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.